Вместо «дешевого» Крыма: Куда россияне поедут на Новый год
Алексан Мкртчян заявил НСН, что россияне выбирают Петербург и Краснодарский край, несмотря на то, что Крым дешевле примерно на 30%.
На Новый год россияне чаще всего бронируют Санкт-Петербург и Краснодарский край, из горнолыжных курортов лидирует Красная Поляна, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
К началу ноября спрос на размещение в отелях на горнолыжных курортах России на новогодние праздники (с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года) вырос на 20% к прошлому году, пишет РБК со ссылкой на сервис Ostrovok.ru. У «Яндекс Путешествий» доля таких бронирований в конце октября почти в два раза выше по сравнению с прошлым годом. Мкртчян рассказал, куда россияне поедут на Новый год.
«Из горнолыжных курортов у нас лидирует Красная Поляна, она с большим отрывом идет от всего остального. Дальше идут Домбай, Приэльбрусье, Архыз. Для жителей Дальнего Востока номер один – это Шерегеш, Манжерок уже с большим отрывом. Байкал тоже популярен, но тоже с большим отрывом, так как в регионе элементарно очень мало отелей. Те, кто хотел подешевле, покупали новогодние туры еще в июле-августе. То, что люди покупали летом на Красную Поляну на 2 января за 10 тысяч рублей за ночь, сейчас стоит 22 тысячи рублей. За пять месяцев цена выросла на 100%», - подчеркнул он.
По его словам, абсолютными лидерами в этом году станут Петербург и Краснодарский край.
«Люди, которые живут в европейской части России, поедут преимущественно в Петербург и Краснодарский край. Любые экскурсионные программы сегодня в топе - Казань, Калининград, но Петербург – это главный лидер по спросу. Мурманская область остается популярной, это тренд последних лет. Еще Великий Устюг, куда же без родины Деда Мороза? Семьи с детьми часто выбирают этот вариант», - рассказал он.
А Крым популярностью не пользуется, несмотря на то, что цены здесь примерно на 30% ниже, заметил Мкртчян.
«Крым меньше популярен зимой, нет ни снега, ни моря теплого. Крым проигрывает по популярности Краснодарскому краю раза в четыре. При этом цены в Крыму очень неплохие, поэтому подышать морским воздухом можно вполне, экскурсии тоже никто не отменял. В основном Крым любят за цены, которые примерно на 30% ниже, чем в Краснодарском крае – и на проживание, и на питание», - добавил собеседник НСН.
С января по октябрь Крым посетили более 5,5 миллионов туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот показатель на 18% превысил значения того же периода прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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