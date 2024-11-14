«Не дикарем!»: В АТОР призвали ездить за границу только через туроператоров
Туроператоры несут ответственность за своих туристов, застрявшие на Бали россияне накормлены и размещены в отелях, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Застрявшие на Бали из-за извержения вулкана организованные туристы чувствуют себя хорошо, а кто поехал не через туроператоров, тот сам за себя, сказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
В Индонезии проснулся вулкан Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес, из-за чего сотни туристов, в том числе и россияне, не могут вылететь с Бали. По прогнозам, скоро пепел дойдет и до самого Бали. Авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, их число уже превысило 80. Как рассказывают туристы, они уже вторые сутки ночуют в терминале Денпасара. Мкртчян отметил, что с туристами, которые отправились на Бали организованными турами, все хорошо, ведь все расходы на проживание и питание на себя берет туроператор.
«Россияне в Индонезии сейчас составляют меньше 5% от всех туристов, больше всего там австралийских отдыхающих. Потихоньку самолеты вылетают оттуда, людей кормят, размещают в отелях. Тут большой нюанс в том, организованный ли человек турист или нет. Если нет, то он сам по себе. Если человек организованный турист, то за него отвечают и платят деньги за питание и проживание туроператоры. Поэтому вот мой совет: когда вы едете за границу, лучше всего купить путевку в турагентстве, чтобы турагентство полностью несло за вас ответственность, а не вы сами. С организованными туристами на Бали все хорошо: все накормленные, в гостиницах, не потратили ни рубля. Это ситуация – хороший пример, что не надо отдыхать «дикарем», нужно ездить организованно», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против России до февраля 2025 года
- Петров признался, что для роли Есенина сделал завивку и щипал брови
- Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве
- Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
- Джеки Чан записал обращение к россиянам
- В России не узаконено около 40% перепланировок во «вторичке»
- В Испании из-за наводнений погибли граждане 12 стран
- В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата
- ЦБ установил курс доллара в 99 рублей на 15 ноября
- Пашинян сбрил усы и бороду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru