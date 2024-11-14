«Не дикарем!»: В АТОР призвали ездить за границу только через туроператоров

В Индонезии проснулся вулкан Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес, из-за чего сотни туристов, в том числе и россияне, не могут вылететь с Бали. По прогнозам, скоро пепел дойдет и до самого Бали. Авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, их число уже превысило 80. Как рассказывают туристы, они уже вторые сутки ночуют в терминале Денпасара. Мкртчян отметил, что с туристами, которые отправились на Бали организованными турами, все хорошо, ведь все расходы на проживание и питание на себя берет туроператор.

«Россияне в Индонезии сейчас составляют меньше 5% от всех туристов, больше всего там австралийских отдыхающих. Потихоньку самолеты вылетают оттуда, людей кормят, размещают в отелях. Тут большой нюанс в том, организованный ли человек турист или нет. Если нет, то он сам по себе. Если человек организованный турист, то за него отвечают и платят деньги за питание и проживание туроператоры. Поэтому вот мой совет: когда вы едете за границу, лучше всего купить путевку в турагентстве, чтобы турагентство полностью несло за вас ответственность, а не вы сами. С организованными туристами на Бали все хорошо: все накормленные, в гостиницах, не потратили ни рубля. Это ситуация – хороший пример, что не надо отдыхать «дикарем», нужно ездить организованно», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

