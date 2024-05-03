АТОР: Стоимость пляжного отдыха в Японии составит от 115 тысяч рублей

Отмечается, что за эту сумму можно купить комбинированный тур с отдыхом у моря в популярной стране Азии. При этом стоимость путевки с перелетом из России составит от 232 тысячи рублей на одного человека.

Подчеркивается, что скидки на путешествия по Японии в летние месяцы достигают 35-45% от стоимости весенних туров на цветение сакуры.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».

