«Белавиа» запустит рейсы из Бреста в Москву

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 3 апреля начнет летать из Бреста в Москву.

Российская авиакомпания распродает билеты ко Дню святого Валентина
«Мы знаем, вы ждали: "Белавиа" открывает прямые рейсы из Бреста в Москву! На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов – 3 апреля», - говорится в сообщении компании.

Рейсы в Шереметьево будут выполняться два раза в неделю, общее время полета в одну сторону составит 1 час 45 минут. Стоимость билетов - от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры