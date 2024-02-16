«Белавиа» запустит рейсы из Бреста в Москву
16 февраля 202413:07
Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 3 апреля начнет летать из Бреста в Москву.
«Мы знаем, вы ждали: "Белавиа" открывает прямые рейсы из Бреста в Москву! На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов – 3 апреля», - говорится в сообщении компании.
Рейсы в Шереметьево будут выполняться два раза в неделю, общее время полета в одну сторону составит 1 час 45 минут. Стоимость билетов - от 46 евро в одну сторону и от 85 евро туда-обратно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru