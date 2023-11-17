АТОР: Система «Электронная путевка» не может обработать до 30% туров

Напомним, что массовые туроператоры недавно приступили к тестированию системы два дня назад.

Гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов рассказал «Радиоточке НСН», что с 1 сентября ввели электронную путевку для туроператоров по выездному туризму. Для туроператоров по внутреннему туризму ее введение отложили на год. По его словам, сейчас все идет достаточно успешно, все данные передают, органы исполнительной власти обещают на первом этапе не наказывать компании за огрехи. Также он отметил, что сейчас идет апробация, и все идет в нужном направлении, скоро отрасль полностью перейдет на электронную путевку.

