АТОР: Россияне потеряли интерес к турецкой Анталье

Российские туристы потеряли интерес к популярному курорту Турции Анталье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что минусовые показатели россиян начали проявляться уже в августе. Эксперты отрасли объясняют тенденцию курсом валют, который сделал Анталью более дорогим курортом. Более того, россияне чаще сегодня делают выбор в пользу других стран, включая Египет и ОАЭ.

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Ранее сообщалось, что Мальдивы приняли более 1,5 млн иностранных туристов с начала года, более 180 тысяч приехали из России. По данным мальдивского Минтуризма, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%, второе место заняла Индия (10,8%).

Недельный тур на Мальдивы предстоящей зимой будет стоить от 150 тысяч рублей на человека, это самая стартовая цена, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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