АТОР: Россияне потеряли интерес к турецкой Анталье

Ранее сообщалось, что Мальдивы приняли более 1,5 млн иностранных туристов с начала года, более 180 тысяч приехали из России. По данным мальдивского Минтуризма, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%, второе место заняла Индия (10,8%).

Недельный тур на Мальдивы предстоящей зимой будет стоить от 150 тысяч рублей на человека, это самая стартовая цена, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью «Радиоточке НСН».



