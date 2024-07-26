АТОР: Самым дешевым направлением для отдыха на море в августе является Анапа

Дешевле всего отдых на море в начале августа обойдется россиянам в Анапе. Об этом сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику «1001 Тур».

Согласно данным, траты на десятидневный отдых в Анапе с учетом дороги на автомобиле из Москвы и проживания в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тысячи рублей на двоих. Еще около 30 тысяч рублей придется потратить на питание в городе, указали там.

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На втором месте по доступности расположился Большой Сочи. Тур на 10 дней с проживанием в трехзвездочном отеле с полным пансионом будет стоить минимум 96 тысяч рублей на двоих.

В свою очередь стоимость самого дешевого турпакета в Абхазию на начало августа составила 99,4 тысячи рублей за двоих. В стоимость при этом входит перелет из Москвы в Сочи, трансфер и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Ранее гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН отметил, что европейские страны смогли вернуть лишь 10% туристического потока из России: лидируют сегодня Италия, Испания, Греция, а также Франция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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