АТОР: Самым дешевым направлением для отдыха на море в августе является Анапа

Дешевле всего отдых на море в начале августа обойдется россиянам в Анапе. Об этом сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику «1001 Тур».

Согласно данным, траты на десятидневный отдых в Анапе с учетом дороги на автомобиле из Москвы и проживания в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тысячи рублей на двоих. Еще около 30 тысяч рублей придется потратить на питание в городе, указали там.