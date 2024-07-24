Туристы стали тратить больше денег в Калининградской области

Отдыхающие в Калининградской области стали снимать значительно больше денег в местных банкоматах, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда».

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По его словам, рост числа снятых в банкоматах наличных денег составил 30% по сравнению с показателями 2023 года.

Ермак отметил, что увеличение трат не связано с ростом цен в Калининградской области. За последние восемь лет туристический поток в Калининградскую область увеличился в два раза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, то вопрос снабжения Калининградской области является одним из приоритетов для российских властей России, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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