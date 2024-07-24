По его словам, рост числа снятых в банкоматах наличных денег составил 30% по сравнению с показателями 2023 года.

Ермак отметил, что увеличение трат не связано с ростом цен в Калининградской области. За последние восемь лет туристический поток в Калининградскую область увеличился в два раза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, то вопрос снабжения Калининградской области является одним из приоритетов для российских властей России, отмечает «Свободная пресса».

