«Вернули 10% туристов»: В какие европейские страны россияне отправились этим летом

«У нас остались четыре страны, которые выдают шенгенские визы – это Франция, Испания, Италия и Греция. Эти страны наиболее зависимы от туризма, поэтому они и лидеры по количеству туристов из России. Если вы получили визу Испании, например, первый въезд должен быть именно в Испанию. Если глобально говорить, цифры этого года просто детский сад по сравнению с тем, что мы имели до 2020 года. Это всего 10% от того объема туристов, который мы посылали до ковида еще. Это связано с геополитикой, визами, неудобной логистикой. Приходится добираться сутки вместо нескольких часов», - рассказал он.

По его словам, Германия и Сербия в этом сезоне тоже смогли привлечь туристов из России.

«Из других стран я бы отметил Германию этим летом, так как там проходил чемпионат Европы по футболу – это настоящий праздник для всех туристов, которые любят футбол. И вторая история – Олимпийские игры в Париже. Это тоже привлечет болельщиков. Цифры посещений растут. Еще хочу выделить Сербию, которая тоже является частью Европы, но не является частью шенгена. Через эту страну все разъезжаются по разным странам, так как это фактически единственная европейская страна, с которой у нас есть прямое авиасообщение», - заключил собеседник НСН.

Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян «Радиоточке НСН».