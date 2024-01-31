АТОР: Самые востребованные экскурсионные туры за рубеж – в Турцию
Туроператоры определили самые востребованные зарубежные маршруты для экскурсионных поездок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что лидер спроса – Турция. Так, большинство туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Каппадокию, Анкару и Памуккале. Сообщается, что в конце февраля путешествие на неделю по такому маршруту стоит от 98 тысяч рублей на двоих.
Второе место по популярности занимают страны ближнего зарубежья – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Узбекистан. Согласно данным, в среднем пятидневная поездка стоит порядка 50 тысяч рублей на двоих, при этом нужно учесть расходы на авиабилеты.
На третьем месте расположились европейские направления. Наибольший интерес вызывают Франция и Италия. Стоимость недельного тура с авиаперелетом – от 220 тысяч рублей на двоих.
Ранее, 31 января, сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru