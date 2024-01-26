Туристический поток из России в ОАЭ вырос в 5,5 раза
В январе туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличился в 5,5 раза в годовом выражении, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости.
Чернышенко отметил, что ОАЭ вошли в тройку самых популярных туристических направлений у россиян. Также вице-премьер обратил внимание на сотрудничество РФ и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере спорта.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что туристический поток на Кавказ за 11 месяцев 2023 года увеличился на 55%. За указанный период регион посетили 2,5 миллиона человек.
Китай и Индия стали странами-лидерами по туристическому потоку в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru