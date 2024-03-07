АТОР: С минусами невозвратных тарифов в гостиницах сталкиваются 2-4% туристов

Ранее «Известия» сообщили, что общественники просят не вводить невозвратные тарифы в гостиницах — они считают, что это приведет к подорожанию номеров. Сразу две организации выступили против законопроекта Минэкономразвития.

«Невозвратные тарифы уже активно используются в туризме. Например, невозвратные билеты на самолеты. Многие люди пытаются специально поймать такие билеты, чтобы дешевле слетать в то или иное место. Минус невозвратного тарифа в том, что если что-то случится, то пассажир не получит возврата, но если человек уверен, что полетит или поедет в отель в данным случае, то невозвратный тариф наоборот предоставляет возможность дешевле путешествовать. Мне кажется, опасения общественников имеют мало смысла под собой. Лучше спросить людей: «Что вы хотите: дешевле слетать или поехать в гостиницу, но без гарантии или заплатить больше?» Есть спрос и на то, и на другое. Около 2-4% людей сталкиваются с минусами невозвратных тарифов», - сказал собеседник НСН.

Ранее Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной.

