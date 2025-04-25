В Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3

На западе Стамбула вечером в пятницу были зафиксированы подземные толчки, ставшие вторым случаем сейсмической активности за неделю. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), землетрясение произошло около 20:33 по местному времени и достигло магнитуды 4,3.

По сообщениям очевидцев, толчки ощущались в ряде районов города, однако были слабее, чем те, что произошли в среду. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Местные службы продолжают мониторинг ситуации.