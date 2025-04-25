В Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3

На западе Стамбула вечером в пятницу были зафиксированы подземные толчки, ставшие вторым случаем сейсмической активности за неделю. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), землетрясение произошло около 20:33 по местному времени и достигло магнитуды 4,3.

По сообщениям очевидцев, толчки ощущались в ряде районов города, однако были слабее, чем те, что произошли в среду. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Местные службы продолжают мониторинг ситуации.

При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек

23 апреля в районе Мраморного моря неподалеку от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в крупнейших городах региона, включая Стамбул, Бурсу и Коджаэли. В результате пострадали более 350 человек, обрушилось одно здание, повреждены десятки построек.

В течение суток было зафиксировано более 260 афтершоков, два из которых достигли магнитуды 5,0. Власти временно приостановили занятия в школах и задействовали экстренные службы. Это землетрясение стало самым сильным в регионе с 1999 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma \ ТАСС
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСтамбулТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры