АТОР назвал Турцию, Таиланд и Шри-Ланку главными направлениями для путешествий

Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка станут самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2024 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка

АТОР: Самый дорогой тур в 2023 году стоил 24,5 миллиона рублей

«Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году — плюс 9 процентов, по Шри-Ланке — плюс 2 процента. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай», — сообщает представитель туроператора Fun&Sun.

Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, сообщает АТОР.

Ранее стало известно, что туроператоры готовы предложить россиянам скидки от 5 до 35% на летний отдых на пляжных курортах, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПутешествияАТОР

Горячие новости

Все новости

партнеры