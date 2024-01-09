АТОР назвал Турцию, Таиланд и Шри-Ланку главными направлениями для путешествий

«Прогнозируемый прирост по Таиланду в 2024 году — плюс 9 процентов, по Шри-Ланке — плюс 2 процента. Укрепятся и другие страны Азии, тот же Китай», — сообщает представитель туроператора Fun&Sun.

Отмечая желание россиян возвращаться в привычные страны, представители рынка прогнозируют рост популярности немассовых курортов. Также ожидается прирост числа туристов, которые не ориентируются на наличие прямых перелетов при выборе направления для отдыха, сообщает АТОР.

Ранее стало известно, что туроператоры готовы предложить россиянам скидки от 5 до 35% на летний отдых на пляжных курортах, сообщает «Радиоточка НСН».

