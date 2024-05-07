АТОР: Российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%

Согласно данным, в апреле 2023 года Таиланд посетило 115 985 россиян. Всего за первые четыре месяца текущего года Таиланд принял 767 210 российских граждан против 682 410 годом ранее (+12%).

Отмечается, что общий иностранный турпоток в Таиланд за январь – апрель вырос на 39% в годовом выражении, превысив отметку в 12 миллионов гостей.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».

