АТОР: Российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%
Российский турпоток в Таиланд по итогам апреля увеличился на 24%, до 144 397 визитов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно данным, в апреле 2023 года Таиланд посетило 115 985 россиян. Всего за первые четыре месяца текущего года Таиланд принял 767 210 российских граждан против 682 410 годом ранее (+12%).
Отмечается, что общий иностранный турпоток в Таиланд за январь – апрель вырос на 39% в годовом выражении, превысив отметку в 12 миллионов гостей.
Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru