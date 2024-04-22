АТОР: в Россию из ОАЭ вернулись все организованные туристы

Организованные российские туристы, задержавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за непогоды, вернулись домой, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

АТОР: Почти 2,5 тысячи россиян ожидают рейсы из ОАЭ

«Всех организованных российских туристов из ОАЭ вывезли. Расписание рейсов уже практически нормализовалось», - сказала она.

Как сообщали СМИ, застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг и потребовали вернуть их домой. Туристы жаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates.

Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах выпало 254 миллиметра осадков. Это рекордное количество за последние 75 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛивеньАТОРДубайОАЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры