АТОР: в Россию из ОАЭ вернулись все организованные туристы

«Всех организованных российских туристов из ОАЭ вывезли. Расписание рейсов уже практически нормализовалось», - сказала она.

Как сообщали СМИ, застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг и потребовали вернуть их домой. Туристы жаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates.

Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах выпало 254 миллиметра осадков. Это рекордное количество за последние 75 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

