АТОР: в Россию из ОАЭ вернулись все организованные туристы
Организованные российские туристы, задержавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за непогоды, вернулись домой, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«Всех организованных российских туристов из ОАЭ вывезли. Расписание рейсов уже практически нормализовалось», - сказала она.
Как сообщали СМИ, застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг и потребовали вернуть их домой. Туристы жаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates.
Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах выпало 254 миллиметра осадков. Это рекордное количество за последние 75 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru