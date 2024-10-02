АТОР: Российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11%

Турпоток россиян в Таиланд в сентябре увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер, указали в АТОР.