АТОР рекомендовал туристам оформлять ETA для бесплатного въезда на Шри-Ланку
Туроператоры рекомендуют туристам оформлять электронное разрешение на поездку (ETA), чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что в новых правилах оформления виз остались разночтения, а электронное разрешение не создаст туристам дополнительных проблем.
Шри-Ланка до конца марта отменила плату за визы для россиян и граждан еще шести стран. Сбор отменен в рамках «пилотной программы по восстановлению туристической отрасли» для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.
Отмена виз властями Шри-Ланки рассчитана в первую очередь на туристов из других азиатских государств – россияне уже долгое время занимают лидирующие позиции по туристическому потоку на остров, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru