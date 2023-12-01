АТОР рекомендовал туристам оформлять ETA для бесплатного въезда на Шри-Ланку

Туроператоры рекомендуют туристам оформлять электронное разрешение на поездку (ETA), чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в новых правилах оформления виз остались разночтения, а электронное разрешение не создаст туристам дополнительных проблем.

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Шри-Ланка до конца марта отменила плату за визы для россиян и граждан еще шести стран. Сбор отменен в рамках «пилотной программы по восстановлению туристической отрасли» для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

Отмена виз властями Шри-Ланки рассчитана в первую очередь на туристов из других азиатских государств – россияне уже долгое время занимают лидирующие позиции по туристическому потоку на остров, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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