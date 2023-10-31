Рейсы и списки: Туроператоры объяснили рост популярности стран Азии у россиян

Самые бюджетные варианты можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде, поездка на двоих на неделю выйдет порядка 200 тысяч рублей, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.

Рост популярности стран Азии у россиян связан, прежде всего, с открытием Китая и увеличением количества рейсов, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в страны Азии — в бархатный сезон спрос на отдых в этом регионе среди граждан РФ увеличился на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, поездки в Китай стали интересовать россиян в 10 раз чаще, в Таиланд — в 9 раз, в Индонезию — в 2,7 раза, такие данные содержатся в исследовании «МегаФона» (имеется в распоряжении НСН). Арутюнов подтвердил такую тенденцию.

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«Большую роль сыграл Китай, в прошлом году он еще не был открыт, сейчас другая ситуация. Плюс вступило в действие соглашение о визовом режиме, теперь по групповым спискам мы можем отправлять группы от 5 до 50 человек, это очень облегчило ситуацию. Визы раньше нужно было оформлять через консульские отделы, при этом это стоило от 150 до 200 долларов на человека. Во-вторых, стало больше выбора, рейсов, на ту же самую Шри-Ланку, много стыковочных рейсов в Индонезию, Таиланд», - сказал Арутюнов.

Он отметил, что самые бюджетные варианты для отдыха среди стран Азии можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде. По словам Арутюнова, поездка на двоих на неделю выйдет порядка 200 тысяч рублей.

«Бюджетные варианты можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде, там больше вариативность предложения: и перелетов больше, отели более разнообразные по ценовой категории. Минимальный перелет стоит в районе 40-50 тысяч в страны Азии. Если мы говорим о недельном проживании, то примерно такие же деньги будет стоить проживание на человека. То есть, на двоих это будет стоить в самом лучшем случае от 200 тысяч рублей», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассказала в пресс-центре НСН, что на ноябрьские праздники россияне поедут отдыхать в Таиланд, Египет, ОАЭ и Турцию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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