АТОР предрек подорожание отдыха в Турции

Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что путевки подорожают после окончания действия акции раннего бронирования в конце марта.

В апреле-мае ожидается повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции.

С 1 марта Кипр откроет границы для туристов из России

Участники рынка рассчитывают, что Турция будет открыта для туристов из России в 2021 году, передает RT.

Ранее в АТОР сообщили, что общий поток российских туристов, выезжающих за рубеж на новогодние каникулы в 2021 году сократился на 77%.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуроператорыТурция
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