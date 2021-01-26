АТОР предрек подорожание отдыха в Турции
26 января 202109:58
Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что путевки подорожают после окончания действия акции раннего бронирования в конце марта.
В апреле-мае ожидается повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru