АТОР предрек подорожание отдыха в Турции

Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что путевки подорожают после окончания действия акции раннего бронирования в конце марта.

В апреле-мае ожидается повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции.