С 1 марта Кипр откроет границы для туристов из России

Границы Кипра будут открыты для туристов из 56 стран, в том числе из России, для поездки необходимо будет сдать тест на коронавирус по прибытии в страну. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное издание Cyprus Mail.

Издание со слов замминистра туризма Кипра Савваса Пердиоса передает, что, по решению Совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут прибывать в страну, не соблюдая после этого двухнедельный карантин. В список, кроме России, вошли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Великобритания, Украина и Белоруссия.

По данным агентства, страны будут разделены на три категории исходя из сложности эпидемической ситуации. Гражданам стран "красной категории" необходимо будет сдавать два теста методом ПЦР: для въезда и по прибытии. Гражданам стран из "оранжевой" зоны нужно будет сделать лишь один тест для въезда. Тем, кто попал в "зеленую" категорию, анализы сдавать не придется.

Россия, как сообщается, может быть отнесена к "красной" категории. Власти Кипра отмечают, что туристам будет предложен не только пляжный отдых, но и посещение природных маршрутов и иных достопримечательностей.

