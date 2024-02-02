В РСТ предложили отменить визы для туристов из Китая
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая, передает «Интерфакс».
По его словам, подобная мера позволит существенно нарастить поток туристов из этой страны.
На данный момент китайские туристы могут приехать в Россию без визы в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу. В РСТ считают, что эффект от этих мер недостаточен.
Больше всего иностранных туристов в Россию прибывают из Китая и Индии, заявил ранее глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Кондратьев назвал Китай главным партнером России в сфере туризма. Он уточнил, что со 2 августа граждане КНР оформили 50% электронных виз.
С 1 августа туристы могут получить электронную визу для въезда в Россию. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, оформлено уже более 120 тысяч таких документов, передает «Радиоточка НСН».
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