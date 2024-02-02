В РСТ предложили отменить визы для туристов из Китая

На данный момент китайские туристы могут приехать в Россию без визы в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу. В РСТ считают, что эффект от этих мер недостаточен.

Больше всего иностранных туристов в Россию прибывают из Китая и Индии, заявил ранее глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Кондратьев назвал Китай главным партнером России в сфере туризма. Он уточнил, что со 2 августа граждане КНР оформили 50% электронных виз.

С 1 августа туристы могут получить электронную визу для въезда в Россию. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, оформлено уже более 120 тысяч таких документов, передает «Радиоточка НСН».

