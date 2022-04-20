АТОР отметил рост продаж туров на Мальдивы в апреле до четырех раз
Продажи туров на Мальдивы в России выросли в апреле до четырех раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В частности, рост продаж туров зафиксировали туроператоры Coral Travel, «Интурист», «Русский экспресс» и Ambotis Holidays. По мнению туроператоров «Пакс» и Space Travel, повышение спроса на Мальдивы в апреле связано со стабилизацией курса рубля. Другие участники рынка связывают рост и с относительной стабилизацией ситуации в психологическом плане.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru