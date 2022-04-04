В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести нулевой НДС для туроператоров, передает ТАСС.

Отмечается, что туроператоры платят НДС по итогам каждой сделки, что является существенной финансовой нагрузкой, особенно в непростое время.

При этом в АТОР отметили, что сейчас НДС выборочно отменен для ряда отдельных сегментов туристического бизнеса – для воздушных перевозок, гостиничных услуг, а в случае с турами – НДС необходимо платить.