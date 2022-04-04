В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести нулевой НДС для туроператоров, передает ТАСС.
Отмечается, что туроператоры платят НДС по итогам каждой сделки, что является существенной финансовой нагрузкой, особенно в непростое время.
При этом в АТОР отметили, что сейчас НДС выборочно отменен для ряда отдельных сегментов туристического бизнеса – для воздушных перевозок, гостиничных услуг, а в случае с турами – НДС необходимо платить.
Долг туроператоров РФ по оплаченным путевкам в Египет составляет порядка 8 млрд рублей. Об этом ранее сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Египта Назиха Наггари.
Догузова отметила, что в ходе встречи обсуждался запуск сезона, в частности, возобновление авиасообщения.
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