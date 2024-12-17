АТОР: Отказ Турции от all inclusive в отелях может грозить катастрофой
Если Турция откажется от системы all inclusive в отелях, экономический смысл отдыха будет потерян и это будет катастрофой для местной туриндустрии, заявил Артур Мурадян в интервью РИА Новости.
Мурадян отметил, что подобные разговоры идут не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, которая страдает. Например, рестораны и кафе, так как туристы стараются не ходить туда, чтобы избежать лишних трат.
Также он заявил, что не представляет, каким образом ведомства будут контролировать непредоставление услуги all inclusive, даже если завтра ее запретят.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в пресс-центре НСН, что теплая погода в течение всего года и режим all inclusive делает Египет популярным направлением среди российских туристов.
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