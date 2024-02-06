В АТОР посоветовали россиянам бронировать летние туры уже сейчас

«Продажи туров уже активизировались и на лето, а также на майские праздники. Турция уже появилась в продаже у операторов, неплохой объем уже продается. Я бы советовал покупать туры на майские праздники и лето уже сейчас. Надо иметь в виду, что есть отрицательные прогнозы по курсу рубля. Не будет лишним оплатить уже сейчас перелет и размещение», - объяснил он.

Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.

«Билеты сейчас составляют не менее 30% от стоимости путешествия, а по ряду направлений – до 50%. Конечно, целесообразнее отдыхать дольше, десять ночей просто выгоднее сегодня, чем неделя. Туристы поэтому стараются отдыхать не меньше недели, считают свои деньги, чтобы эта пропорция стоимости билета в цене тура была адекватной», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал вернуть субсидирования чартерных рейсов. По его словам, в период субсидирования чартерных рейсов стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35 тысяч рублей на неделю с перелетом, передает «Радиоточка НСН».

