В России предложили изменить правила продажи билетов из-за Канье Уэста

Инициативу направили в Министерство культуры, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в Комитет Госдумы по культуре. Организаторов шоу могут обязать заключать соглашение с площадкой и подтверждать договоренности с артистами до старта продаж. Кроме того, авторы рекомендуют отказаться от практики продажи невозвратных билетов под видом акций.

Это, по мнению авторов инициативы, позволит предотвратить «финансовые пирамиды» в сфере развлечений. Поводом для инициативы стали концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Продажа билетов стартовала 17 августа, однако позднее площадка заявила, что договор аренды не был подписан и заявленные шоу на стадионе состояться не могут.

Ранее петербуржец вернул 176 тысяч рублей за VIP-ложу на концерт Канье Уэста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

