Путин разрешил вводить туристический налог с 2025 года

Новый туристический налог, по сути, заменит курортный сбор. В 2025 году он составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения. Затем ставка будет увеличиваться на 1% ежегодно до максимальных 5% в 2029 году и далее. Минимальная сумма налога - 100 рублей в сутки.

Отмечается, что местные власти могут менять ставку налога в зависимости от сезонности и категории средств размещения, однако только в рамках предельных величин.

Ранее Путин подписал закон, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

