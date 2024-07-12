Путин разрешил вводить туристический налог с 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Новый туристический налог, по сути, заменит курортный сбор. В 2025 году он составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения. Затем ставка будет увеличиваться на 1% ежегодно до максимальных 5% в 2029 году и далее. Минимальная сумма налога - 100 рублей в сутки.
Отмечается, что местные власти могут менять ставку налога в зависимости от сезонности и категории средств размещения, однако только в рамках предельных величин.
Ранее Путин подписал закон, вводящий в России прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru