Названы получатели выплат к началу учебного года
В России региональные выплаты к 1 сентября могут получить многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста, а в некоторых субъектах - одинокие родители и семьи участников спецоперации, сообщает РИА Новости.
При этом единого закона о таких выплатах нет. Форма поддержки тоже может различаться. Это может быть денежная выплата или натуральная помощь. Например, регион может предоставить бесплатные учебники или школьное питание. Сроки предоставления помощи, порядок подачи заявления и размер выплаты также устанавливают сами субъекты.
Подать заявление родитель может через портал Госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты населения. В большинстве случаев прием документов начинается в июле-августе и продолжается до сентября-октября.
Ранее в ОП призвали ввести выплату перед 1 сентября для родителей школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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