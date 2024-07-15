АТОР: На 10 процентов вырос турпоток в Краснодарский край
Российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении - Краснодарский край. На этот раз заметно вырос спрос на Анапу, рассказала в беседе с aif.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным АТОР, поток туристов этим летом на Кубанском направлении превысил 10% по сравнению с летом 2023 года.
Помимо этого региона спросом у туристов пользуются Карелия, Мурманск, Алтай, курорты Северного Кавказа. Здесь также отмечен рост турпотока. Заметнее всего увеличение числа туристов отмечено в Москве (более чем на 50%) и Санкт-Петербурге (на 20%).
Ранее в АТОР сообщили, что отдых на пляжном курорте Европы в августе обойдется от 200 тысяч рублей.
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