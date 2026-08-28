Губернатор Приморья Кожемяко прилетел на пляж на вертолете

На опубликованных кадрах видно, как глава региона фотографируется с отдыхающими. Также на видео попал вертолет, на котором прилетел губернатор. В качестве посадочной площадки выступил сам пляж.

По данным Amur Mash, видео сняла местная жительница во время отдыха с семьёй. Пользователи соцсетей раскритиковали чиновника за выбор транспорта. Ему припомнили не только плохие дороги, но и другие оплошности региональных властей.

Ранее Кожемяко опроверг слухи об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

