Губернатор Приморья Кожемяко прилетел на пляж на вертолете
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прилетел на пляж возле острова Петрова на вертолете, сообщает Telegram-канал Baza.
На опубликованных кадрах видно, как глава региона фотографируется с отдыхающими. Также на видео попал вертолет, на котором прилетел губернатор. В качестве посадочной площадки выступил сам пляж.
По данным Amur Mash, видео сняла местная жительница во время отдыха с семьёй. Пользователи соцсетей раскритиковали чиновника за выбор транспорта. Ему припомнили не только плохие дороги, но и другие оплошности региональных властей.
Ранее Кожемяко опроверг слухи об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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