Губернатор Приморья Кожемяко прилетел на пляж на вертолете

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прилетел на пляж возле острова Петрова на вертолете, сообщает Telegram-канал Baza.

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко

На опубликованных кадрах видно, как глава региона фотографируется с отдыхающими. Также на видео попал вертолет, на котором прилетел губернатор. В качестве посадочной площадки выступил сам пляж.

По данным Amur Mash, видео сняла местная жительница во время отдыха с семьёй. Пользователи соцсетей раскритиковали чиновника за выбор транспорта. Ему припомнили не только плохие дороги, но и другие оплошности региональных властей.

Ранее Кожемяко опроверг слухи об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторыПриморский КрайОлег Кожемяко

Горячие новости

Все новости

партнеры