Политолог увидел признаки нового «железного занавеса»

Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН назвал три главные причины, почему россияне будут встречать Новый год дома.

Всего 1 процент россиян, по данным одного из крупных банков, планирует провести новогодние каникулы за границей.

Политолог Дмитрий Орешкин в интервью НСН назвал три причины подобной ситуации, увидев признаки нового «железного занавеса».

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«Понятно, что здесь несколько факторов. Прежде всего, коронавирус. Второй по значимости, а может быть даже и первый, это то, что зарубежные поездки становятся не по карману, потому что курс рубля не блистает своими результатами. И в-третьих, растет количество людей, которым запрещено выезжать за границу по профессиональным соображениям: военнослужащие, госслужащие и так далее. За этим можно увидеть признаки возобновления железного занавеса – нам должно быть хорошо и внутри своих пенатов. Во всяком случае, 99 процентов, которые не поедут за границу, будут наслаждаться прелестями родины на новогодние праздники», – сказал он.

Также Орешкин в беседе с НСН отметил, что российские политики, в отличие, к примеру, от Джо Байдена и Ангелы Меркель, не показывают на своем примере гражданам, как надо вести себя во время пандемии, и не вдохновляют на вакцинацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодТуризмДмитрий Орешкин
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