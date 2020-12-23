Политолог увидел признаки нового «железного занавеса»
Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН назвал три главные причины, почему россияне будут встречать Новый год дома.
Всего 1 процент россиян, по данным одного из крупных банков, планирует провести новогодние каникулы за границей.
Политолог Дмитрий Орешкин в интервью НСН назвал три причины подобной ситуации, увидев признаки нового «железного занавеса».
«Понятно, что здесь несколько факторов. Прежде всего, коронавирус. Второй по значимости, а может быть даже и первый, это то, что зарубежные поездки становятся не по карману, потому что курс рубля не блистает своими результатами. И в-третьих, растет количество людей, которым запрещено выезжать за границу по профессиональным соображениям: военнослужащие, госслужащие и так далее. За этим можно увидеть признаки возобновления железного занавеса – нам должно быть хорошо и внутри своих пенатов. Во всяком случае, 99 процентов, которые не поедут за границу, будут наслаждаться прелестями родины на новогодние праздники», – сказал он.
Также Орешкин в беседе с НСН отметил, что российские политики, в отличие, к примеру, от Джо Байдена и Ангелы Меркель, не показывают на своем примере гражданам, как надо вести себя во время пандемии, и не вдохновляют на вакцинацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- В Боливии автобус упал в пропасть: 12 погибших
- Опрос: треть россиян ожидают сохранения курса рубля в 2021 году
- Протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства
- Глава белорусских католиков Кондрусевич сможет вернуться в страну
- В Москве умерли 73 пациента с подтвержденным COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru