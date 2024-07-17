Минэнерго: Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы

Энергопотребление объединенной энергосистемы Юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что сегодня энергосистема региона работает на своем пределе. В отрасли уже перенесли плановые технические работы, чтобы у потребителей не возникало проблем. Специалисты ссылаются на жару и наплыв туристов на курортах.

«Неприятные мысли»: Ростовская АЭС возобновила работу после «ложного» отключения

Ситуацию осложнили проблемы с Ростовской АЭС, которая возобновила работу в полной мере 17 июля около 6 утра по московскому времени. Из-за сбоя днем ранее веерные отключения электроэнергии были введены сразу в нескольких регионах России. В большей степени проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично пострадали некоторые населенные пункты в Дагестане, в том числе Дербент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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