Путин: к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют

По его словам, вопрос острый и чреват серьезными последствиями для системы ЖКХ. Президент рассказал, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними», — отметил Путин.

Он также привел данные Минэнерго, согласно которым в стране ежегодно на цели майнинга криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт-часов.

Ранее в ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

