Путин: к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют
В связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по экономическим вопросам, сообщает «Парламентская газета».
По его словам, вопрос острый и чреват серьезными последствиями для системы ЖКХ. Президент рассказал, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними», — отметил Путин.
Он также привел данные Минэнерго, согласно которым в стране ежегодно на цели майнинга криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт-часов.
Ранее в ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru