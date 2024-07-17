Путин: к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют

В связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по экономическим вопросам, сообщает «Парламентская газета».

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По его словам, вопрос острый и чреват серьезными последствиями для системы ЖКХ. Президент рассказал, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними», — отметил Путин.

Он также привел данные Минэнерго, согласно которым в стране ежегодно на цели майнинга криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт-часов.

Ранее в ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КриптовалютыДефицитЭлектроэнергияВладимир Путин

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