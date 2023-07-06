АТОР: Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются
Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на июль и август заканчиваются. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что сложности с подтверждением отелей наблюдаются в Турции, в основном на Эгейском побережье, Греции в Корфу, Миконосе и Пелопоннесе. Также сложности есть с бронированием популярных у россиян курортов Таиланда, Черногории, Кипра, Индонезии, ОАЭ, Грузии, Киргизии и Мальдив.
Ранее сообщалось, что для россиян отдых на турецких курортах становится дороже, чем на Мальдивах. Отмечается, что по стоимости отдыха Турция сравнялась с Грецией и обогнала Испанию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru