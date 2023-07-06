АТОР: Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются

Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на июль и август заканчиваются. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

АТОР: В июле бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии

Отмечается, что сложности с подтверждением отелей наблюдаются в Турции, в основном на Эгейском побережье, Греции в Корфу, Миконосе и Пелопоннесе. Также сложности есть с бронированием популярных у россиян курортов Таиланда, Черногории, Кипра, Индонезии, ОАЭ, Грузии, Киргизии и Мальдив.

Ранее сообщалось, что для россиян отдых на турецких курортах становится дороже, чем на Мальдивах. Отмечается, что по стоимости отдыха Турция сравнялась с Грецией и обогнала Испанию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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