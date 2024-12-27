АТОР: Массовых отмен новогодних туров в Анапу не наблюдается

Массовых отмен новогодних туров в Анапу не наблюдается, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что информация о том, что в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год, не соответствует действительности. Туроператорские компании, которые входят в АТОР, не подтверждают этой информации.