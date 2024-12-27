АТОР: Массовых отмен новогодних туров в Анапу не наблюдается

Массовых отмен новогодних туров в Анапу не наблюдается, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что информация о том, что в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год, не соответствует действительности. Туроператорские компании, которые входят в АТОР, не подтверждают этой информации.

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Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. По его словам, необходимо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заявил, что на Новый год уже 9 из 10 или 90% туристов отказались ехать в Анапу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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