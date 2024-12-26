В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе более 1300 птиц, которые пострадали от мазута в результате ЧП с танкерами и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Два танкера с мазутом затонули 15 декабря в условиях шторма. По первоначальному прогнозу, большая часть мазута должна была остаться на дне Черного моря.