В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров
Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе более 1300 птиц, которые пострадали от мазута в результате ЧП с танкерами и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Два танкера с мазутом затонули 15 декабря в условиях шторма. По первоначальному прогнозу, большая часть мазута должна была остаться на дне Черного моря.
Однако из-за шторма и теплой погоды топливо поднимается на поверхность и выбрасывается на пляжи. Наибольшее загрязнение фиксируется в районе Анапы.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального уровня. Спасатели собирают загрязненный грунт с берега, а специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru