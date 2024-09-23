АТОР: Летом на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян

Летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно данным, всего по итогам восьми месяцев текущего года Мальдивы посетили 146,6 тысячи российских туристов, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. В АТОР отметили, что прирост был летний, и он имеет тенденцию к увеличению темпов.