АТОР: Летом на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян
Летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно данным, всего по итогам восьми месяцев текущего года Мальдивы посетили 146,6 тысячи российских туристов, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. В АТОР отметили, что прирост был летний, и он имеет тенденцию к увеличению темпов.
Подчеркивается, что если положительная динамика продолжится и далее, Мальдивы могут поставить очередной исторический рекорд по российскому турпотоку.
Ранее сообщалось, что минувшим летом 140 тысяч российских туристов посетили Европу, спрос на поездки в европейские страны продолжает расти. Чаще всего россияне едут в Италию, Францию и Испанию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru