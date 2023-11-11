АТОР: Египет не хочет терять туристов и готов платить за рейсы еще больше
Египет пытается привлечь туристов новыми стимулами, сообщает АТОР.
Египетский министр туризма Ахмед Исса рассказал о потере 10% туристов из-за близости Египта к вонному конфликту в секторе Газа. По его словам, большую часть туров на курортах Южного Синая аннулируют, из-за чего правительство Египта запустило новые стимулирующие предложения для сферы туризма.
Так, туроператоры и авиакомпании могут получить от государства до 1500 долларов за каждый туристический рейс. Также будут выделяться дополнительные 500 долларов за рейсы в Шарм-эш-Шейх.
Ранее сообщалось, что спрос российских туристов на путешествия на ноябрьских и новогодних праздниках вырос на 30% за год, передает «Радиоточка НСН».
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