Артемий Лебедев назвал самую скучную страну

Комментируя новость о том, что швейцарцы чувствуют себя более здоровыми по сравнению с жителями другими европейских стран, Лебедев заявил, что Швейцария «одна из самых скучных стран на свете», поэтому он не завидует живущим в ней людям.

Ранее блогер назвал Израиль «провинциальной жопой», отметив в стране плохой сервис и высокие цены, а также назвал один из минусов Советского Союза.

