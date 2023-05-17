Артемий Лебедев назвал самую скучную страну

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев считает Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Своим мнением он поделился в видеообзоре новостей на платформе Rutube.

В Швейцарии наркозависимые смогут купить в аптеках героин

Комментируя новость о том, что швейцарцы чувствуют себя более здоровыми по сравнению с жителями другими европейских стран, Лебедев заявил, что Швейцария «одна из самых скучных стран на свете», поэтому он не завидует живущим в ней людям.

Ранее блогер назвал Израиль «провинциальной жопой», отметив в стране плохой сервис и высокие цены, а также назвал один из минусов Советского Союза.

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ФОТО: РИА Новости
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