Артемий Лебедев назвал самую скучную страну
17 мая 202317:01
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев считает Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Своим мнением он поделился в видеообзоре новостей на платформе Rutube.
Комментируя новость о том, что швейцарцы чувствуют себя более здоровыми по сравнению с жителями другими европейских стран, Лебедев заявил, что Швейцария «одна из самых скучных стран на свете», поэтому он не завидует живущим в ней людям.
Ранее блогер назвал Израиль «провинциальной жопой», отметив в стране плохой сервис и высокие цены, а также назвал один из минусов Советского Союза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru