РСТ: Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен

Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что в летний сезон местные отели предлагают скидки до 45%.

По данным туроператоров, Куба входит в топ-10 среди выездных направлений на летний период в 2024 году. На первом месте сегодня Турция и Египет.

АТОР: Летом россияне совершат порядка 5,6 миллиона поездок

Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что показатель превысил данные 2019 года в 3,4 раза. Теперь Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы (после Канады и США).

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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