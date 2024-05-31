РСТ: Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен
Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что в летний сезон местные отели предлагают скидки до 45%.
По данным туроператоров, Куба входит в топ-10 среди выездных направлений на летний период в 2024 году. На первом месте сегодня Турция и Египет.
Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что показатель превысил данные 2019 года в 3,4 раза. Теперь Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы (после Канады и США).
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru