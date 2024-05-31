РСТ: Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен

Российский турпоток на Кубу в 2023 году побил допандемийный рекорд, почти 185 тысяч россиян посетили курорт, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что показатель превысил данные 2019 года в 3,4 раза. Теперь Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы (после Канады и США).

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.

