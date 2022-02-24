Аксенов: происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму

Военная спецоперация, начатая Россией 24 февраля на Украине не повлияет на проведение курортного сезона в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его мнению, «ситуация достаточно быстро завершится». Кроме того, в эфире телеканала «Россия-24» Аксенов выразил надежду, что в этом году полуостров примет большое количество украинских туристов. Глава региона заявил, что все «были бы этому рады».