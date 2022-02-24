Аксенов: происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму
Военная спецоперация, начатая Россией 24 февраля на Украине не повлияет на проведение курортного сезона в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его мнению, «ситуация достаточно быстро завершится». Кроме того, в эфире телеканала «Россия-24» Аксенов выразил надежду, что в этом году полуостров примет большое количество украинских туристов. Глава региона заявил, что все «были бы этому рады».
В 2021 году Крым в очередной раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек.
Ранее сегодня власти Крыма объявили о введении в регионе режима повышенной готовности.
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