Аксенов: происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму

Военная спецоперация, начатая Россией 24 февраля на Украине не повлияет на проведение курортного сезона в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его мнению, «ситуация достаточно быстро завершится». Кроме того, в эфире телеканала «Россия-24» Аксенов выразил надежду, что в этом году полуостров примет большое количество украинских туристов. Глава региона заявил, что все «были бы этому рады».

Глава Крыма поручил готовиться к приему воды из Днепра

В 2021 году Крым в очередной раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек.

Ранее сегодня власти Крыма объявили о введении в регионе режима повышенной готовности.


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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:ТуристыКрым
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