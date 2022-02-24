Глава Крыма поручил готовиться к приему воды из Днепра
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из реки Днепра. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.
«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — написал Аксенов.
Подачу воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу прекратили в апреле 2014 года. Тогда в Херсонской области Украины была возведена дамба, не позволяющая снабжать полуостров пресной водой. Власти Крыма называли произошедшее «мелким пакостничеством».
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