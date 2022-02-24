Режим повышенной готовности ввели в Крыму
Власти Крыма вводят в регионе режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Как отметил глава Крыма, это решение необходимо «для возможности упрощенного решения возникающих задач». По словам Аксенова, жителей приграничных населенных пунктов республики эвакуировать не будут. Вместе с тем, власти приняли меры для помощи желающим выехать из этих районов в центр полуострова.
«Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — подчеркнул в своем Telegram-канале.
Ранее на фоне военной операции РФ на Украине закрыли все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму. Жителям полуострова рекомендовали не планировать поездки до особого распоряжения.
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