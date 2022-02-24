Режим повышенной готовности ввели в Крыму

Как отметил глава Крыма, это решение необходимо «для возможности упрощенного решения возникающих задач». По словам Аксенова, жителей приграничных населенных пунктов республики эвакуировать не будут. Вместе с тем, власти приняли меры для помощи желающим выехать из этих районов в центр полуострова.

«Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — подчеркнул в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне военной операции РФ на Украине закрыли все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму. Жителям полуострова рекомендовали не планировать поездки до особого распоряжения.

