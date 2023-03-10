Аксенов назвал ситуацию с туризмом в Крыму не критичной

Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он признал, что существует «напряжение определенное» с точки зрения логистики, но к нему на полуострове не привыкать. По словам Аксенова, в этом туристическом сезоне увеличат количество поездов в Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

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Глава Крыма добавил, что сейчас власти готовят предложения по мерам поддержки курортной отрасли в республике.

Ранее сегодня Аксенов также пообещал, что квартира в Ливадии, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, будет передана малообеспеченным или многодетным семьям. По словам главы Крыма, это произойдет «рано или поздно», передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Сергей АксеновТуризмКрым
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