Аксенов назвал ситуацию с туризмом в Крыму не критичной
Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он признал, что существует «напряжение определенное» с точки зрения логистики, но к нему на полуострове не привыкать. По словам Аксенова, в этом туристическом сезоне увеличат количество поездов в Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.
Глава Крыма добавил, что сейчас власти готовят предложения по мерам поддержки курортной отрасли в республике.
Ранее сегодня Аксенов также пообещал, что квартира в Ливадии, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, будет передана малообеспеченным или многодетным семьям. По словам главы Крыма, это произойдет «рано или поздно», передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru