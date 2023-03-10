Аксенов назвал ситуацию с туризмом в Крыму не критичной

Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он признал, что существует «напряжение определенное» с точки зрения логистики, но к нему на полуострове не привыкать. По словам Аксенова, в этом туристическом сезоне увеличат количество поездов в Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.