Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
Квартира в Ливадии, принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, власти республики стремятся национализировать объекты, которые приносят доход противнику, пишет Ura.ru.
«Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — поделился Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что отнять квартиру у Зеленского — «не самоцель», главное стремление — победить оппонентов.
Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России. По словам главы парламента республики Владимира Константинова, власти национализировали около 700 объектов, принадлежавших украинским политикам и бизнесменам, напоминает RT.
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