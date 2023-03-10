Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

Как отметил политик, власти республики стремятся национализировать объекты, которые приносят доход противнику, пишет Ura.ru.

«Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — поделился Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что отнять квартиру у Зеленского — «не самоцель», главное стремление — победить оппонентов.

Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России. По словам главы парламента республики Владимира Константинова, власти национализировали около 700 объектов, принадлежавших украинским политикам и бизнесменам, напоминает RT.

