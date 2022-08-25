В Крыму рассказали об единичных случаях отмен бронирований после происшествий
В августе в Крыму резко вырос турпоток, заполняемость гостиниц в среднем увеличилась до 80 процентов. Об этом сообщил РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
По его словам, нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь не наблюдается. Он отметил, что это единичные случаи.
В свою очередь вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию с туристами. Число аннуляций составляет один-два процента.
Ромашкин добавил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.
Наибольшим спросом у туристов традиционно пользуются Ялта и Алушта. Также в последние годы наблюдается спрос на отдых в западной части Крыма. В том числе город Саки, специализирующийся на оздоровительном и медицинском туризме. По мнению Волченко, до сих пор не использован весь потенциал восточного Крыма.
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