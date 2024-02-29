Аэропорт Омска 27 апреля возобновит прямые рейсы в Турцию

Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Омского аэропорта.

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Отмечается, что рейсы будут выполняться в Анталью. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines.

Указывается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Танзанией и Россией планируется открыть в ближайшее время. По словам посла Танзании в РФ Фредрика Ибрахима Кибуты, стороны находятся на финальной стадии подписания соответствующего соглашения между авиакомпаниями двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияТурция

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