Аэропорт Омска 27 апреля возобновит прямые рейсы в Турцию

Отмечается, что рейсы будут выполняться в Анталью. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines.

Указывается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Танзанией и Россией планируется открыть в ближайшее время. По словам посла Танзании в РФ Фредрика Ибрахима Кибуты, стороны находятся на финальной стадии подписания соответствующего соглашения между авиакомпаниями двух стран, передает «Радиоточка НСН».

