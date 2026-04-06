СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
США в настоящее время потратили более 42 миллиардов долларов на проведение операции в Иране, сообщает Iran War Cost Tracker.
Портал запустил счетчик, который в реальном времени показывает данные на основе докладе Пентагона, из которого следовало, что первые шесть дней операции обошлись Вашингтону в 11,3 миллиарда долларов, а на каждый следующий день планируется тратить один миллиард долларов.
На данный момент конфликт продолжается 36 дней. Согласно подсчетам ресурса, американские власти потратили чуть больше 42 062 000 000 долларов.
Ранее Пентагон заявил, что в ходе операции против Ирана пострадали 365 американских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
