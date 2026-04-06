СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
Российский бюджет пока не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсант».
Нефтегазовые доходы за март текущего года относительно такого же периода 2025 года упали на 43%. Таковы данные Минфина РФ. Причина провала сборов на фоне высоких цен на нефть кроется в том, что в марте компании уплачивали налоги, исходя еще из февральской расчетной цены Urals в $44,6 за баррель. Мартовские цены на сырье в $77 за баррель скажутся на поступлениях в апреле.
Пока главный финансовый документ страны продолжает находиться в сложном положении — в марте на закрытие дефицита из Фонда национального благосостояния было потрачено еще 60 млрд руб. С появлением дополнительных доходов ситуация должна выправиться, и план по нефтегазовым доходам в 8,9 трлн руб. может быть перевыполнен.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что при условии роста цен на нефть до 200 долларов не все страны смогут позволить себе закупки, что чревато реальным дефицитом топлива.
