СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке

Нефтегазовые доходы за март текущего года относительно такого же периода 2025 года упали на 43%. Таковы данные Минфина РФ. Причина провала сборов на фоне высоких цен на нефть кроется в том, что в марте компании уплачивали налоги, исходя еще из февральской расчетной цены Urals в $44,6 за баррель. Мартовские цены на сырье в $77 за баррель скажутся на поступлениях в апреле.

Пока главный финансовый документ страны продолжает находиться в сложном положении — в марте на закрытие дефицита из Фонда национального благосостояния было потрачено еще 60 млрд руб. С появлением дополнительных доходов ситуация должна выправиться, и план по нефтегазовым доходам в 8,9 трлн руб. может быть перевыполнен.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что при условии роста цен на нефть до 200 долларов не все страны смогут позволить себе закупки, что чревато реальным дефицитом топлива.

